«Нью-Йорк Никс» стал обладателем Кубка НБА

«Нью-Йорк Никс» впервые в XXI веке выиграл трофей. В финале Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) клуб обыграл «Сан-Антонио Сперс» со счетом 123:113.

Кубок НБА — внутрисезонный турнир, в котором принимают участие все 30 команд лиги. Сначала проводится групповой этап, затем лучшие клубы выходят в play-off. Состязание проходило в третий раз. В сезоне-2023/24 турнир выиграл «Лос-Анджелес Лейкерс», в прошлом сезоне победителем стал «Милуоки Бакс».

Самым результативным игроком матча стал форвард «Нью-Йорк Никс» О Джи Ануноби — на его счету 28 очков. В составе «Сан-Антонио» самым продуктивным стал разыгрывающий Дилан Харпер (21). MVP турнира был признан разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон. За победу каждый игрок «Нью-Йорка» получит более $500 тыс.

«Нью-Йорк Никс» дважды выигрывал чемпионат НБА (1970, 1973). Четыре раза команда становилась победителем Восточной конференции НБА (1972, 1973, 1994, 1999).

