Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске произошло аварийное отключение света

Днем 17 декабря в Новороссийске произошло аварийное отключение энергоснабжения на объектах «Электросети Кубани». Об этом сообщили в муниципальном центре управления.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным МЦУ, электричество отсутствует на ул. Энгельса, Грибоедова, Толстого, Победы, Новороссийской республики, Белинского, в пер. Вальяновском и в Цемдолине.

Бригада «Электросети Кубани» выехала для установки причины отключения и последующего восстановления. Время возобновления подачи электричества не уточняется.

София Моисеенко

Новости компаний Все