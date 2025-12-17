В Новороссийске произошло аварийное отключение света

Днем 17 декабря в Новороссийске произошло аварийное отключение энергоснабжения на объектах «Электросети Кубани». Об этом сообщили в муниципальном центре управления.

По данным МЦУ, электричество отсутствует на ул. Энгельса, Грибоедова, Толстого, Победы, Новороссийской республики, Белинского, в пер. Вальяновском и в Цемдолине.

Бригада «Электросети Кубани» выехала для установки причины отключения и последующего восстановления. Время возобновления подачи электричества не уточняется.

София Моисеенко