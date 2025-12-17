В Можге построили новое пневматическое стрельбище для биатлонистов

На территории спорткомплекса «Свет» в Можге 15 декабря открыли новое пневматическое стрельбище для биатлонистов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Можга – биатлонная Мекка Удмуртии. Здесь воспитали олимпийского призера Ульяну Нигматуллину, а также Оксану Неупокоеву, Сергея Ложкина, Виктора Плицева, Валерию Васнецову и других известных спортсменов,— сказал председатель Федерации биатлона республики Иван Черезов.— Появление стрельбища на базе “Свет” улучшит стрелковые качества юных можгинцев. И, возможно, вскоре мы познакомимся с новыми биатлонными звездочками из Удмуртии».

Комплексу также передали пять новых пневматических винтовок, 15 матов и упоров для стрельбы, биатлонные мишени и пристрелочные щиты.

15 декабря на новом стрельбище прошел первый этап Кубка Удмуртии по биатлону. Новые установки опробовали 50 мальчиков и девочек 11-12 лет и юношей и девушек 13-14 лет из Можги, Алнашей и Ижевска. Первой шестерке победителей победителей вручили рюкзаки и новогодние подарки.

За последние три года пневматические стрельбища появились также в селе Алнаши, поселке Уве и городе Глазове.

Напомним, 20-21 декабря в Удмуртии пройдет четвертый этап Кубка России по биатлону. В первый день лыжники пробегут спринт классическим стилем, во второй гонки будут раздельные: для женщин дистанция составит 15 км, для мужчин — 20 км. Формат соревнований — в классическом стиле. Зрителям организуют бесплатный трансфер. В сборную Удмуртии войдут 11 лыжников.