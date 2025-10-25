В конце декабря Удмуртия примет четвертый этап Кубка России по лыжным гонкам

Четвертый этап Кубка России по лыжным гонкам (0+) пройдет на спортивно-оздоровительном лыжном комплексе (СОЛК) имени Галины Кулаковой в Удмуртии 20-21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В субботу, 20 декабря, лыжники пробегут спринт классическим стилем (КЛ). В воскресенье, 21 декабря, спортсмены выйдут на старт гонки в «разделку»: для женщин дистанция составит 15 км, для мужчин — 20 км. Формат соревнований — в КЛ.

На сайте четвертого этапа указано, что в сборную Удмуртии войдут 11 лыжников. Мужская половина спортсменов: Александр Ившин, Дмитрий Баграшов, Владимир Лекомцев, Константин Корнев, Равиль Валиахметов, Роман Мазунин. Женская: Лилия Васильева, Дарья Белослудцева, Любовь Кудряшова, Анна Грекова, Алина Балтачева.

Для зрителей будет организован бесплатный трансфер от остановки «Аграрный университет» на ул. Кирова до СОЛК. Расписание автобусов еще не опубликовано.