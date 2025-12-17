МИД Таджикистана призвал к объективному расследованию убийства школьника в Одинцово

Министерство иностранных дел Таджикистана осудило убийство четвероклассника Успенской средней школы в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа Московской области. Погибший — гражданин Таджикистана.

После убийства мальчика послу России в Таджикистане Семену Григорьеву вручили ноту с требованием к РФ провести «незамедлительное, объективное и беспристрастное расследование» инцидента. Всех причастных к преступлению в таджикистанском МИДе потребовали привлечь к ответственности. В ведомстве также выразили соболезнования семье и близким погибшего.

Утром 16 февраля девятиклассник пришел в школу с ножом. Сначала он ранил охранника, затем убил ученика четвертого класса, после чего забаррикадировался в одном из кабинетов. Спецназовцы убедили его сдаться без штурма. Подозреваемый признал вину. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

