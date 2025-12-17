Токаев раскритиковал затягивание строительства ТЭЦ, из проекта которого вышла РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал неприемлемым затягивание строительства трех ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Изначально в проекте должна была участвовать «Интер РАО», но в июле казахстанская сторона решила построить объекты самостоятельно.

«Все эти объекты должны работать на технологии "чистого угля". Однако реализация данных проектов затягивается, считаю это неприемлемым»,— сказал господин Токаев во время выступления (цитата по Nur.Kz).

Россия и Казахстан подписали межправительственное соглашение о строительстве трех ТЭЦ в апреле 2024 года. В июле 2025-го власти Казахстана заявили, что у «Интер РАО» возникли трудности с привлечением экспортного финансирования.

