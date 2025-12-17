В Белгородской области резервные генераторы защитят от ВСУ до конца недели

В Белгородской области определен план по закрытию резервных генераторов от возможных атак со стороны ВСУ защитными сооружениями до конца текущей недели. Вопрос обсуждался на совещании губернатора Вячеслава Гладкова с главами муниципальных образований. Речь также зашла об укрытии модульных котельных, сообщили в региональном правительстве.

Фото: Пресс-служба Белгородэнерго

«Инерции в этой работе быть не может. Формирование резервной генерации и ее защита — одно из важнейших направлений в условиях сложной оперативной обстановки»,— подчеркнул Вячеслав Гладков.

Задача руководителей муниципалитетов, по словам господина Гладкова, — понимать, когда будут поставки новых резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ), и заранее готовить защищенные места.

Сейчас в регионе из 596 генераторов, приобретаемых на средства резервного фонда правительства РФ, более 250 уже распределены по муниципальным образованиям. Их устанавливают на социальных объектах, котельных, объектах водоснабжения и водоотведения, пунктах временного размещения (ПВР) и пунктах обогрева. В области создают резерв для бесперебойного энергоснабжения при ЧС и повышают готовность к возможным экстремальным условиям из-за атак со стороны ВСУ.

«Проделан огромный объем работы. Белгородской области помогает вся страна. Благодарю Президента России Владимира Владимировича Путина и коллег-губернаторов за поддержку», — сказал Вячеслав Гладков.

Поручение обеспечить защиту резервных генераторов для их дальнейшей работы при наступлении критической ситуации белгородский губернатор дал полтора месяца назад. Как сообщал «Ъ-Черноземье», на текущей неделе господин Гладков также поставил задачу главам предусмотреть деньги из резервных фондов муниципальных образований для восстановления генераторов, которые были утрачены из-за невыполнения прямого поручения.

Денис Данилов