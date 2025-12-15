Губернатор заявил о незащищенности резервных генераторов в Белгороде перед БПЛА
В областном центре только семь из 128 объектов укрыты защитными сооружениями
На социальных объектах в муниципалитетах Белгородской области были установлены 399 из 524 генераторов, полученных из других субъектов РФ. К текущему моменту только 109 из них укрыты защитными сооружениями от возможных атак БПЛА и ракетных обстрелов. Укрытие еще 20 генераторов в разных округах не было зачтено проверяющими из-за ненадежности конструкций. На оперативном совещании 15 декабря губернатор Вячеслав Гладков поставил задачу максимально быстро обеспечить укрытие резервных источников генерации для защиты населения.
Фото: t.me / vvgladkov
«Уважаемые главы, вы чего ждете? Задача вам была поставлена, но только каждый четвертый генератор сейчас закрыт. В чем дело? События этой ночи в Белгороде должны всем показать уже были, что это не выдуманная история — риски из-за обстрелов реальные. Если по вашей вине будет утрачен хоть один генератор, то новые мы вам не дадим, потому что все, что мы могли вам дать, мы уже выдали. Ваша задача — сохранить генераторы в целости, чтобы обеспечить защиту населения. Находите решение, делайте. У вас нет времени, нужно это было сделать еще вчера», — подчеркнул глава региона.
Минувшей ночью по Белгороду был нанесен ракетный удар. В своем Telegram-канале Вячеслав Гладков написал, что серьезные повреждения получила инженерная инфраструктура. Повреждены также оказались около сотни квартир, два десятка частных домов и два предприятия.
Поручение обеспечить укрытие генераторов глава региона дал полтора месяца назад. Но по состоянию на 15 декабря в Белгороде из 128 генераторов только семь были закрыты защитными сооружениями, о чем на совещании доложил мэр Валентин Демидов. Закрыть остальные генераторы планируют до конца недели.
«Мы не будем отдавать генераторы из других муниципалитетов, если у вас пострадают ваши из-за того, что вы их не закрыли по каким-то причинам. Если вдруг отключат дома от электроэнергии и не будет генераторов, то это будет личная вина главы и всей его команды. В Белгороде за прошедшую ночь из-за трех ракетных обстрелов сильные повреждения: 27 МКД повреждены, и мы еще не знаем, были ли повреждены генераторы или нет», — сказал Вячеслав Гладков.
Губернатор также поручил всем главам предусмотреть денежные средства из резервных фондов муниципалитетов для восстановления генераторов, которые были утрачены из-за невыполнения его прямого поручения.
Правительство Белгородской области 15 декабря также сообщило о поступлении 27 резервных генераторов из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Рязанской областей. Еще 18 санкт-петербургских генераторов должны поступить в ближайшие дни.
Неделю назад «Ъ-Черноземье» рассказал, как многодетной семье из Октябрьского в Белгородском округе доставили генератор, который безвозмездно передал житель Воронежской области.