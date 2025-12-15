Губернатор заявил о незащищенности резервных генераторов в Белгороде перед БПЛА

На социальных объектах в муниципалитетах Белгородской области были установлены 399 из 524 генераторов, полученных из других субъектов РФ. К текущему моменту только 109 из них укрыты защитными сооружениями от возможных атак БПЛА и ракетных обстрелов. Укрытие еще 20 генераторов в разных округах не было зачтено проверяющими из-за ненадежности конструкций. На оперативном совещании 15 декабря губернатор Вячеслав Гладков поставил задачу максимально быстро обеспечить укрытие резервных источников генерации для защиты населения.

«Уважаемые главы, вы чего ждете? Задача вам была поставлена, но только каждый четвертый генератор сейчас закрыт. В чем дело? События этой ночи в Белгороде должны всем показать уже были, что это не выдуманная история — риски из-за обстрелов реальные. Если по вашей вине будет утрачен хоть один генератор, то новые мы вам не дадим, потому что все, что мы могли вам дать, мы уже выдали. Ваша задача — сохранить генераторы в целости, чтобы обеспечить защиту населения. Находите решение, делайте. У вас нет времени, нужно это было сделать еще вчера», — подчеркнул глава региона.

Минувшей ночью по Белгороду был нанесен ракетный удар. В своем Telegram-канале Вячеслав Гладков написал, что серьезные повреждения получила инженерная инфраструктура. Повреждены также оказались около сотни квартир, два десятка частных домов и два предприятия.

Поручение обеспечить укрытие генераторов глава региона дал полтора месяца назад. Но по состоянию на 15 декабря в Белгороде из 128 генераторов только семь были закрыты защитными сооружениями, о чем на совещании доложил мэр Валентин Демидов. Закрыть остальные генераторы планируют до конца недели.

«Мы не будем отдавать генераторы из других муниципалитетов, если у вас пострадают ваши из-за того, что вы их не закрыли по каким-то причинам. Если вдруг отключат дома от электроэнергии и не будет генераторов, то это будет личная вина главы и всей его команды. В Белгороде за прошедшую ночь из-за трех ракетных обстрелов сильные повреждения: 27 МКД повреждены, и мы еще не знаем, были ли повреждены генераторы или нет», — сказал Вячеслав Гладков.

Губернатор также поручил всем главам предусмотреть денежные средства из резервных фондов муниципалитетов для восстановления генераторов, которые были утрачены из-за невыполнения его прямого поручения.

Правительство Белгородской области 15 декабря также сообщило о поступлении 27 резервных генераторов из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Рязанской областей. Еще 18 санкт-петербургских генераторов должны поступить в ближайшие дни.

Неделю назад «Ъ-Черноземье» рассказал, как многодетной семье из Октябрьского в Белгородском округе доставили генератор, который безвозмездно передал житель Воронежской области.

