В Ярославской области закроют все полигоны ТКО кроме «Скоково»

В Ярославской области все места захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) будут закрыты после модернизации полигона «Скоково». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Евраев.

Полигон «Скоково»

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Полигон «Скоково»

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«К 2029 году в области должен остаться только один полигон — "Скоково" в Ярославском округе. Это необходимо, чтобы снизить до минимума воздействие на окружающую среду»,— рассказал губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что концессионное соглашение о модернизации полигона подписано между министерством лесного хозяйства и природопользования региона и АО «Скоково». Там появится комплекс по сортировке мусора и участок компостирования, будет модернизирован и сам полигон.

«Наша цель – создать единый высокотехнологичный комплекс по сортировке, обработке, утилизации и размещению отходов. К 2030 году мы сможем достичь 100-процентной сортировки отходов и значительно сократить объем их захоронения»,— сообщил Михаил Евраев.

Антон Голицын