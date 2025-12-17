В регионах появится единый ответственный за профилактику социального сиротства

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что власти готовятся к введению единого ответственного за профилактику социального сиротства в регионах. По ее словам, сейчас этим занимаются «абсолютно все», и дети из одной семьи могут находиться в ведении сразу нескольких ведомств.

«Поэтому один ответственный, и сейчас губернаторы принимают решение возложить эту ответственность либо на профильного зампреда правительства, либо на вице-губернатора, либо выделяют отдельную ставку, например, советника губернатора по профилактике социального сиротства»,— пояснила омбудсмен в эфире телеканала «Россия24» (цитата по «Вестям»).

В июне 2025 года Мария Львова-Белова указывала на проблемы межведомственной коммуникации по вопросам работы с сиротами на встрече с президентом Владимиром Путиным. Тогда же она предложила ввести в регионах ответственных за работу с детьми в соцучреждениях, чтобы такой человек мог «видеть всю вертикаль» и «за все отвечать».

Полина Мотызлевская