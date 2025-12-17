Экс-мэр Ярославля недоволен качеством вывоза мусора

Заместитель председателя областной думы, бывший мэр Ярославля Виктор Волончунас недоволен качеством вывоза мусора в городе. Свое мнение он высказал на заседании муниципалитета, обращаясь к действующему мэру Артему Молчанову.

Фото: соцсети Фото: соцсети

«Система вывоза мусора, в том числе контроль за этим, работает плохо. Я сегодня проезжал по Салтыкова-Щедрина и Володарского. Стыдоба смотреть на заполненные контейнеры, за ними везде шины и так далее. Город сейчас и подсвечивается, и музеями занимаемся, культурой, спортом. Но если захламимся —будет плохо»,— сказал господин Волончунас.

Господин Молчанов согласился с бывшим руководителем города по поводу качества вывоза ТКО региональным оператором «Хартия», соглашение с которым заканчивается в 2026 году.

«У нас сегодня система получается по принципу "бьет — значит любит". Вот мы сколько не говорим, что нас компания "Хартия" с таким режимом работы не устраивает, и ничего не происходит. Наверное, при подготовке нового конкурса или нового соглашения нужно все эти ошибки учесть. Я очень надеюсь, что при выработке этого решения позиция города будет учтена»,— ответил Артем Молчанов.

В сентябре 2025 года мэр Ярославля призывал штрафовать компанию «Хартия» за нарушения, связанные с вывозом отходов.

Алла Чижова