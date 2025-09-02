Мэр Ярославля призвал штрафовать «Хартию»

Мэр Ярославля призвал штрафовать компанию «Хартия» за нарушения, связанные с вывозом отходов. Об этом он сказал на открытом совещании в мэрии, комментируя жалобу жильцов на проблемы с вывозрм крупногабаритного мусора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Если есть нарушение правил содержания контейнерных площадок, информация должна сразу же уходить в министерство экологии и природопользования правительства Ярославской области, для применения штрафных санкций компании "Хартия" по этим вопросам»,— сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Мэр подчеркнул, что коммунальные организации должны нести ответственность за свои действия, и призвал подчиненных усилить контроль за их работой. ООО «Хартия» является единственным региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Антон Голицын