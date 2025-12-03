Двухэтажный поезд «Буревестник» запустили между Москвой и Нижним Новгородом

Скоростной двухэтажный поезд «Буревестник» 3 декабря 2025 года начал курсировать между Нижним Новгородом и Москвой. По данным ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), поезд будет ходить три раза в день. Из Москвы он будет отправляться в 10:05, 13:45 и 20:15.

Прибывать в Нижний Новгород «Буревестник» будет в 14:40, 17:46 и 00:03. В обратном направлении составы будут отправляться в 07:20, 15:29 и 18:57 и прибывать в Москву в 11:34, 19:25 и 23:18.

По утрам «Буревестник» будет отправляться из Москвы с Ярославского вокзала. Дневной и вечерний поезда будут уходить с вокзала «Восточный». Поезда из Нижнего Новгорода по утром и днем будут прибывать на «Восточный», вечером — на Ярославский.

На маршруте предусмотрено три пары поездов ежедневно. В поезде будет 10 вагонов: с местами для сидения, купейный, СВ и вагон-бистро. За один рейс «Буревестник» сможет перевозить свыше 730 пассажиров. В пиковые сезоны количество вагонов в поезде может быть увеличено.

Андрей Репин