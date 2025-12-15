Четыре человека пострадали за сутки в Белгородской области при атаках 147 БПЛА

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 белгородских муниципалитетов с помощью как минимум 147 беспилотников и 38 боеприпасов. Известно о трех пострадавших, а также о 63 поврежденных жилых помещениях и 25 транспортных средствах. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Серьезные повреждения зафиксированы в Белгороде. Облцентр атаковали пятью БПЛА и восемью боеприпасами. В итоге была повреждена инженерная инфраструктура, 93 квартиры в 26 многоэтажных домах, 17 частных домов, три автомобиля и два предприятия.

Одна из пострадавших — в селе Нечаевка Белгородского округа. Она получила баротравму в результате атаки дрона на дом, получила помощь и продолжает лечение амбулаторно. Дом поврежден.

В том же округе в поселке Октябрьском пострадали шесть автомобилей и коммерческий объект, в поселке Малиновка — частный дом и транспортное средство. В селе Ясные Зори повреждены хозпостройка, частный дом и автомобиль. Из-за падения обломков БПЛА в поселке Майском пострадали две квартиры в многоэтажном доме, а также автомобиль. В селе Стрелецком поврежден автомобиль, в селе Пушкарном — частный дом. Суммарно по округу ВСУ выпустили 31 БПЛА.

В районе села Грушевка Волоконовского округа дрон атаковал транспортное средство — была ранена еще одна мирная жительница. Она получила медпомощь и продолжает лечение в амбулаторных условиях.

В этом же муниципалитете в хуторе Екатериновка от удара дрона по частному дому пострадала пятилетняя девочка. Ей оказали помощь в Валуйской ЦРБ, сейчас ребенок лечится дома. В доме возник пожар, который устранил пожарный расчет. Также повреждены крыша и остекление.

В селе Коновалове повреждены частный дом, гараж и машина, в хуторе Екатериновка — грузовой автомобиль, в селе Борисовка — частный дом и административное здание. Всего Волоконовский округ подвергся атакам восьми беспилотников.

Рядом с городом Шебекино Шебекинского округа из-за атаки дрона на КамАЗ ранен мирный житель. Он лечится в стационаре больницы №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено.

Кроме того, в Шебекино пострадали коммерческий объект и еще два автомобиля. В хуторе Стадникове пострадал автомобиль, в селе Червона Дибровка — складское помещение. В селе Таволжанка из-за сброса взрывного устройства с беспилотника повреждены два частных дома и хозпостройка, также сгорели две надворные постройки и транспортное средство. ВСУ выпустили по Шебекинскому округу 25 беспилотников и один боеприпас.

Всего за выходные в Черноземье от ударов ВСК были ранены семь человек — все они жители Белгородской области.

Кабира Гасанова