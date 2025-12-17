Шайбы Капризова, Юрова и Тарасенко помогли «Миннесоте» разгромить «Вашингтон»

«Миннесота Уайлд» на своем льду всухую обыграл «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 5:0.

Автором двух шайб стал российский форвард Владимир Тарасенко, также он записал в свой актив голевой пас. Кроме того, отличились его соотечественники — нападающие Данила Юров (на его счету две результативные передачи) и Кирилл Капризов. Заброшенной шайбой также отметился Мэтт Болди. Голкипер «Миннесоты» Филип Густавссон отразил 25 бросков. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин безголевую серию до пяти матчей.

Кирилл Капризов забросил 70-й гол в большинстве за «Миннесоту» и установил новый клубный рекорд. В этом сезоне он набрал 38 очков (21 гол+17 передач). В гонке снайперов россиянин занимает 17-е место, в гонке бомбардиров — 3-е. В обеих классификациях лидирует канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Нейтан Маккиннон, в активе которого 58 очков (28+30).

«Миннесота», набравшая 45 очков в 34 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Вашингтон» с 40 баллами по итогам 33 встреч располагается на четвертой строке дивизиона Метрополитен.

Таисия Орлова