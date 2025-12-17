НАК назвал шортсы и рилсы профилактикой терроризма среди молодежи в России

Нейросети, а также шортсы и рилсы в России используют для профилактики вовлечения молодежи в терроризм. Об этом сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета РФ (НАК) Андрей Пржездомский.

«В сфере профилактики именно работы с молодежью и подростками очень активно начинают использовать и нейросети… Используют очень короткие, буквально на несколько секунд, видеоматериалы, и в виде шортсов, рилсов», — заявил господин Пржездомский на брифинге в пресс-центре «Россия сегодня». Такая работа уже проводится в нескольких регионах, добавил он.

По словам представителя НАК, профилактика терроризма среди молодежи не должна состоять из примитивных подходов. По его словам, подростки определяют активную пропаганду и не смотрят подобные материалы. Российскую молодежь, заключил господин Пржездомский, зачастую вербуют украинские спецслужбы.

По данным НАК, за год силовики предотвратили 273 теракта на территории России и изъяли более 200 переносных ракетных комплексов, 147 тыс. боеприпасов и 1,5 тыс. штатных и самодельных взрывных устройств.