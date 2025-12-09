НАК: в РФ предотвратили 273 теракта за год

В России за год изъяли более 200 переносных ракетных комплексов, 147 тыс. боеприпасов и 1,5 тыс. штатных и самодельных взрывных устройств. За год силовики предотвратили 273 теракта. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) по итогам заседания под руководством директора ФСБ Александра Бортникова.

В комитете рассказали, что за 2025 год было выявлено 29 каналов незаконного оборота оружия, в том числе в зоне СВО, а также ликвидировано 113 мастерских по модернизации этого оружия. Комитет раскрыл и пресек деятельность 87 организованных преступных групп, которые участвовали в контрабанде оружия и боеприпасов.

В НАК сообщили, что были нейтрализованы 24 и задержаны более 2 тыс. бандитов и их пособников. В ходе пяти контртеррористических, 164 боевых и других специальных мероприятий была пресечена деятельность 332 боевиков и их сообщников на Северном Кавказе.

Сегодня прошло совместное заседание НАК и Федерального оперативного штаба, на котором были подведены итоги работы за этот год и определены приоритетные направления деятельности в 2026 году.