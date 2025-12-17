Власти Ростова намерены обратиться в прокуратуру из-за проблем с теплом от ТЭЦ-2

Администрация Ростова намерена обратиться в прокуратуру и Ростехнадзор из-за низкой температуры воды в кранах и батареях в домах, подключенных к Ростовской ТЭЦ-2. Об этом в своем Telegram-канале глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Принадлежащая ООО «Лукойл-Ростовэнерго» ТЭЦ-2 до настоящего времени не обеспечивает нормативный нагрев теплоносителя. Ресурсоснабжающая организация обещает это сделать до конца сегодняшнего дня. Разделяю возмущение сложившейся ситуацией»,— отметил господин Скрябин.

Глава Ростова поручил профильным службам подготовить соответствующее обращение в прокуратуру и Ростехнадзор.

О восстановлении теплоснабжения во всех 1,4 тыс. жилых домов и социальных учреждениях, которые остались без отопления 15 декабря из-за аварии на ТЭЦ-2, было объявлено 16 декабря. Однако жалобы от горожан по поводу холодных батарей продолжат поступать и сейчас.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», авария на Ростовской ТЭЦ-2 произошла 15 декабря, из-за чего без отопления и горячей воды остались жители четырех районов города. Городские власти объявили режим повышенной готовности для коммунальных служб. Прокуратура Ростовской области взяла ситуацию на контроль и организовала проверку.

Наталья Белоштейн