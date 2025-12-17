Непобежденный американский боксер Теренс Кроуфорд завершил карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в трех весовых категориях американец Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры. В социальной сети X он сообщил, что «уходит великим» и ему «больше нечего доказывать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теренс Кроуфорд

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Теренс Кроуфорд

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

В декабре Теренс Кроуфорд был лишен титула Всемирного боксерского совета (WBC) и звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе из-за неуплаченных комиссионных взносов. Как заявил президент WBC Маурисио Сулейман, боксер заработал $50 млн за свой сентябрьский поединок против мексиканца Сауля Альвареса и должен был заплатить 0,6% от своего гонорара ($300 тыс.) за санкционирование боя.

«Каждый боец знает, что этот момент настанет. Всю свою жизнь я гнался не за поясами, не за деньгами, не за заголовками. А за тем чувством, которое испытываешь, когда все в тебе сомневаются, но ты выходишь на ринг и доказываешь всем, что они ошибались»,— заявил Кроуфорд.

38-летний Теренс Кроуфорд одержал победу в 42 поединках (31 нокаутом), не потерпев ни одного поражения. Он является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем, полусреднем и во втором среднем весе. В рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring Теренс Кроуфорд занимает первое место.

Таисия Орлова