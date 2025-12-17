Сотрудница хлебозавода в Калининграде получила 550 тысяч рублей за травму на работе

С ОАО «Первый хлебозавод» в пользу сотрудницы взыскали 550 тыс. рублей за травму на производстве. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

Сотрудники надзорного органа провели проверку по обращению сотрудницы предприятия. В феврале текущего года, будучи укладчиком-упаковщиком, она попала под лопасти тестомесильного оборудования и получила открытую травму грудной клетки.

Прокуратура установила, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда на производстве. По иску органа с «Первого хлебозавода» взыскали компенсацию морального вреда.

Татьяна Титаева