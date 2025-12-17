Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ярославский госуниверситет сохранил позиции в рейтинге вузов БРИКС

Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова сохранил позиции во втором пилотном рейтинге университетов БРИКС. Рейтинг опубликован на сайте рейтингового агентства RAEX.

Фото: Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

ЯрГУ попал в группу университетов 501—600. Такая же позиция была год назад. Среди российских вузов рейтинга Ярославский университет занимает позицию 125—151.

Вуз стал единственным в регионе, который попал в список из 750 учебных заведений Бразилии, России, Китая, Индии, ЮАР, Индонезии и других (стран БРИКС и государств-партнеров, всего 20).

Рейтинг подготовлен Ассоциацией составителей рейтингов (АСР). Победителями рейтинга в 2025 году стали Пекинский университет (первое место), Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (второе) и Санкт-Петербургский государственный университет (третье).

Антон Голицын

