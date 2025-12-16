Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Опубликован второй выпуск российского варианта пилотного рейтинга университетов БРИКС

Ассоциация составителей рейтингов (АСР) подготовила второй выпуск российского варианта пилотного рейтинга университетов БРИКС. В список лучших вошли 750 участников из 20 стран мира. 75% фигурантов рейтинга расположено в пяти государствах: Китай (216 вузов), Россия (169), Индия (97), Бразилия (56) и Иран (28).

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Рейтинг входит в семейство «Три миссии университета», в 2024 году была опубликована пилотная версия исследования. В этом году географический охват рейтинга был сильно увеличен в связи с динамичными темпами расширения объединения БРИКС. Новыми участниками стали Индонезия, а также девять стран, получивших до 1 июня 2025 года статус государств—партнеров БРИКС: Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

«На страны БРИКС, включая государства-партнеры, приходится свыше половины населения земного шара. Это огромное образовательное сообщество, нуждающееся в собственной системе оценки качества высшего образования. Представители стран объединения неоднократно выражали заинтересованность в новом рейтинге, обсуждали подходы к его составлению и конкретные критерии,— комментирует актуальность исследования ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.— Среди преимуществ российского варианта пилотного рейтинга университетов БРИКС — система показателей, разработанных с учетом приоритетов и специфики образовательных учреждений БРИКС, а также опора на объективные проверяемые данные: субъективные оценки экспертов полностью исключены».

Победителями рейтинга в 2025 году стали Пекинский университет (первое место), Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (второе) и Санкт-Петербургский государственный университет (третье), сместивший с пьедестала призера прошлого года — Университет Цинхуа. В топ-100 помимо китайских и российских вузов представлены образовательные организации еще десяти стран: Индии, ЮАР, Таиланда, Бразилии, Малайзии, Индонезии, Саудовской Аравии, Белоруссии, ОАЭ и Египта.

Пилотный рейтинг университетов БРИКС*

МестоНазваниеСтрана
1Peking UniversityКитай
2Lomonosov Moscow State UniversityРоссия
3Saint Petersburg State UniversityРоссия
4Tsinghua UniversityКитай
5The Chinese University of Hong KongКитай
6Moscow Institute of Physics and TechnologyРоссия
7Shanghai Jiao Tong UniversityКитай
8National Research University Higher School of Economics (HSE)Россия
9Beijing Normal UniversityКитай
10Tongji UniversityКитай
11Zhejiang UniversityКитай
12University of Science and Technology of ChinaКитай
13Hong Kong Polytechnic UniversityКитай
14Xian Jiao Tong UniversityКитай
15Tianjin UniversityКитай
16The University of Hong KongКитай
17National Research Nuclear University MEPhIРоссия
18Fudan UniversityКитай
19Novosibirsk State UniversityРоссия
20University of Cape TownЮАР

* Второй выпуск, 2025.

Лучшим среди участников из ЮАР вновь признан Университет Кейптауна (20-е место). Национальный лидер Таиланда — Университет Чулалонгкорна — занял 23-е место. Среди вузов Индии наибольшее количество баллов набрал Индийский научный институт Бангалора (25-е место). В четвертом десятке расположились лидеры высших школ Саудовской Аравии, Белоруссии и Малайзии: Университет Короля Сауда, Белорусский государственный университет и Университет Малайя заняли в рейтинге 32-е, 36-е и 38-е места соответственно. Самую высокую оценку среди вузов Бразилии получил Университет Сан-Паулу (43-е место). Университет Гаджа Мада из Индонезии занял 57-е место, флагман ОАЭ — Университет Объединенных Арабских Эмиратов — расположился на 62-м, а среди вузов Египта лидером вновь стал Американский университет в Каире (68-е место). Представители других стран расположились за пределами первой сотни.

Позиции российских вузов в пилотном рейтинге университетов БРИКС*

Ранг по странеНазваниеМесто среди университетов БРИКС
1Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова2
2Санкт-Петербургский государственный университет3
3Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)6
4Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"8
5Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»17
6Новосибирский национальный исследовательский государственный университет19
7Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)31
8Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы34
9Национальный исследовательский Томский государственный университет39
10Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина47
11Университет ИТМО49
12Университет МИСИС52
13Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Минздрава России60
14Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого61
15МГИМО МИД России70
16Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ75
17Национальный исследовательский Томский политехнический университет77
18Казанский (Приволжский) федеральный университет80
19Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова Минздрава России92
20Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского98

* Российская версия, второй выпуск, 2025

«Широкий спектр критериев рейтингов семейства “Три миссии университета” позволяет объективно оценивать все ключевые миссии вузов — образовательную, научную и общественную, помогая выявлять сильные и слабые стороны высшей школы в разных странах. Например, образовательную деятельность можно занести в актив российским и китайским вузам — в топ-100 по этому параметру входят сразу 85 вузов России и КНР. Китайские университеты также широко представлены в топе по научной деятельности, а вузы ЮАР демонстрируют высокие показатели “третьей миссии”»,— отметил Дмитрий Гришанков, генеральный директор Ассоциации составителей рейтингов, советник президента Российского cоюза ректоров, заместитель председателя общественного совета при Минобрнауки РФ.

Полный рейтинг размещен на сайте Московского международного рейтинга «Три миссии университета».

Список российских вузов, участвующих в рейтинге, опубликован на сайте RAEX.

