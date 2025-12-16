Опубликован второй выпуск российского варианта пилотного рейтинга университетов БРИКС

Ассоциация составителей рейтингов (АСР) подготовила второй выпуск российского варианта пилотного рейтинга университетов БРИКС. В список лучших вошли 750 участников из 20 стран мира. 75% фигурантов рейтинга расположено в пяти государствах: Китай (216 вузов), Россия (169), Индия (97), Бразилия (56) и Иран (28).

Рейтинг входит в семейство «Три миссии университета», в 2024 году была опубликована пилотная версия исследования. В этом году географический охват рейтинга был сильно увеличен в связи с динамичными темпами расширения объединения БРИКС. Новыми участниками стали Индонезия, а также девять стран, получивших до 1 июня 2025 года статус государств—партнеров БРИКС: Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

«На страны БРИКС, включая государства-партнеры, приходится свыше половины населения земного шара. Это огромное образовательное сообщество, нуждающееся в собственной системе оценки качества высшего образования. Представители стран объединения неоднократно выражали заинтересованность в новом рейтинге, обсуждали подходы к его составлению и конкретные критерии,— комментирует актуальность исследования ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.— Среди преимуществ российского варианта пилотного рейтинга университетов БРИКС — система показателей, разработанных с учетом приоритетов и специфики образовательных учреждений БРИКС, а также опора на объективные проверяемые данные: субъективные оценки экспертов полностью исключены».

Победителями рейтинга в 2025 году стали Пекинский университет (первое место), Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (второе) и Санкт-Петербургский государственный университет (третье), сместивший с пьедестала призера прошлого года — Университет Цинхуа. В топ-100 помимо китайских и российских вузов представлены образовательные организации еще десяти стран: Индии, ЮАР, Таиланда, Бразилии, Малайзии, Индонезии, Саудовской Аравии, Белоруссии, ОАЭ и Египта.

Пилотный рейтинг университетов БРИКС* Место Название Страна 1 Peking University Китай 2 Lomonosov Moscow State University Россия 3 Saint Petersburg State University Россия 4 Tsinghua University Китай 5 The Chinese University of Hong Kong Китай 6 Moscow Institute of Physics and Technology Россия 7 Shanghai Jiao Tong University Китай 8 National Research University Higher School of Economics (HSE) Россия 9 Beijing Normal University Китай 10 Tongji University Китай 11 Zhejiang University Китай 12 University of Science and Technology of China Китай 13 Hong Kong Polytechnic University Китай 14 Xian Jiao Tong University Китай 15 Tianjin University Китай 16 The University of Hong Kong Китай 17 National Research Nuclear University MEPhI Россия 18 Fudan University Китай 19 Novosibirsk State University Россия 20 University of Cape Town ЮАР * Второй выпуск, 2025.

Лучшим среди участников из ЮАР вновь признан Университет Кейптауна (20-е место). Национальный лидер Таиланда — Университет Чулалонгкорна — занял 23-е место. Среди вузов Индии наибольшее количество баллов набрал Индийский научный институт Бангалора (25-е место). В четвертом десятке расположились лидеры высших школ Саудовской Аравии, Белоруссии и Малайзии: Университет Короля Сауда, Белорусский государственный университет и Университет Малайя заняли в рейтинге 32-е, 36-е и 38-е места соответственно. Самую высокую оценку среди вузов Бразилии получил Университет Сан-Паулу (43-е место). Университет Гаджа Мада из Индонезии занял 57-е место, флагман ОАЭ — Университет Объединенных Арабских Эмиратов — расположился на 62-м, а среди вузов Египта лидером вновь стал Американский университет в Каире (68-е место). Представители других стран расположились за пределами первой сотни.

Позиции российских вузов в пилотном рейтинге университетов БРИКС* Ранг по стране Название Место среди университетов БРИКС 1 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 2 2 Санкт-Петербургский государственный университет 3 3 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 6 4 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 8 5 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 17 6 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 19 7 Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 31 8 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 34 9 Национальный исследовательский Томский государственный университет 39 10 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 47 11 Университет ИТМО 49 12 Университет МИСИС 52 13 Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Минздрава России 60 14 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 61 15 МГИМО МИД России 70 16 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 75 17 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 77 18 Казанский (Приволжский) федеральный университет 80 19 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова Минздрава России 92 20 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского 98 * Российская версия, второй выпуск, 2025

«Широкий спектр критериев рейтингов семейства “Три миссии университета” позволяет объективно оценивать все ключевые миссии вузов — образовательную, научную и общественную, помогая выявлять сильные и слабые стороны высшей школы в разных странах. Например, образовательную деятельность можно занести в актив российским и китайским вузам — в топ-100 по этому параметру входят сразу 85 вузов России и КНР. Китайские университеты также широко представлены в топе по научной деятельности, а вузы ЮАР демонстрируют высокие показатели “третьей миссии”»,— отметил Дмитрий Гришанков, генеральный директор Ассоциации составителей рейтингов, советник президента Российского cоюза ректоров, заместитель председателя общественного совета при Минобрнауки РФ.