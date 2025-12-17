Выплаты рассмотрит суд

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО—Югра) подала иск к АО «Механизатор» на сумму 176 млн руб., следует из данных картотеки арбитражного суда. Компания занималась работами по строительству тепловых сетей, канализации и водоснабжения в инновационном научно-технологическом центре «Юнити парк», однако нарушила условия госконтракта.

Ведомство просит признать недействительной договоренности между «Механизатором» и муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» о выплате аванса в 176,7 млн руб. по контракту о строительстве сетей водоотведения, а средства взыскать. По иску приняли обеспечительные меры: на счета АО «Механизатор» наложили арест на сумму иска. Первое заседание по делу назначено на 4 февраля 2026 года.

Проект ИНТЦ «Юнити Парк» в Сургуте подразумевает создание геномного центра, паркинга (в 15 тыс. кв. м) на 497 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса (14,7 тыс. кв. м), технопарка на 1,6 тыс. рабочих мест, университета (41,8 тыс. кв. м) для 2 тыс. студентов и 400 преподавателей, двух общежитий (30,5 тыс. кв. м) на 1,2 тыс. студентов, двух школ на 900 мест и двух детских садов на 300 мест, конгрессно-выставочного центра, МФЦ и жилищной инфраструктуры в 150 тыс. кв. м.

Согласно данным сервиса Госзакупок, компания должна была выполнить работы по двум госконтрактам о строительстве ИНТЦ «Юнити Парк». Один, на 415 млн руб., — на подготовку документации и строительство наружных тепловых сетей. Контракт заключили в сентябре 2022 года и должны были исполнить до конца ноября 2025 года. Второй, на 370 руб., касался подготовки документации и строительства объектов водоснабжения и канализации. Его тоже заключили в сентябре 2022 года со сроком исполнения до ноября 2025 года.

Оба контракта были расторгнуты в одностороннем порядке, компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Как следует из карточек контрактов, размер аванса по первому составлял 202,7 млн руб., по второму — 176,7 млн руб.

Сумма расходов на строительство «Юнити Парка» определена в 50 млрд руб. В ноябре в рамках «дней ХМАО» в Совфеде власти региона попросили увеличить федеральное софинансирование проекта.

Анна Капустина