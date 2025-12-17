В Ростовской области на 31% выросла средняя зарплата журналистов

За первые 11 месяцев 2025 года средняя зарплата журналистов в Ростовской области выросла до 57,5 тыс. руб. Этот показатель на 31% выше, чем в аналогичный период 2024 года. Об этом сообщило РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Аналитики отмечают, что к ноябрю 2025 года зарплатные ожидания журналистов в Ростовской области выросли до 66 тыс. руб. Количество резюме в этой сфере увеличилось более чем в два раза, а число вакансий для журналистов возросло на 50%.

В сфере «СМИ и издательское дело» уровень заработной платы увеличился на 2%, достигнув 68 тыс. руб., а число вакансий увеличилось на 31%.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в сентябре средняя затрата журналистов в регионе составляла 55 тыс. руб.

Наталья Белоштейн