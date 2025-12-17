Двукратный обладатель Кубка Стэнли Козлов утвержден главным тренером «Динамо»

Московский хоккейный клуб «Динамо» объявил о назначении Вячеслава Козлова на пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба команды.

До 17 ноября «Динамо» возглавлял Алексей Кудашов. Контракт со специалистом был расторгнут по инициативе клуба. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вячеслав Козлов, который ранее работал ассистентом Кудашова. За это время команда провела девять матчей, в которых одержала семь побед.

В качестве игрока Вячеслав Козлов выступал на позиции нападающего. В составе «Детройт Ред Уингс» он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998). Также Козлов завоевал два Кубка Гагарина (2011 — с уфимским «Салаватом Юлаевым», 2012 — с «Динамо»). После завершения карьеры игрока он работал помощником главного тренера в московском «Спартаке», омском «Авангарде», китайском «Куньлунь Ред Стар» (сейчас — «Шанхай Дрэгонс»). С 2021 года входит в штаб «Динамо», вместе с которым стал обладателем Кубка Континента и бронзовым медалистом чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Летом Вячеслав Козлов возглавил «Сочи», однако однако через месяц был отправлен в отставку. Под его руководством команда не провела ни одного матча.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В 35 играх команда набрала 48 очков. В следующем матче клуб на своем льду примет астанинский «Барыс».

Таисия Орлова