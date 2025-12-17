В Челябинске сотрудницу полиции оставили в СИЗО по делу о вымогательстве

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции о заключении под стражу заместителя начальника следственного отдела ОП «Ленинский» УМВД России по Челябинску Анны Горбуновой, сообщает пресс-служба суда. Ее обвиняют в вымогательстве и покровительстве объединению «Махонинские» (признано экстремистским и запрещено в РФ).

Адвокат просил изменить меру пресечения на не связанную с изоляцией от общества — на домашний арест. Однако облсуд не удовлетворил апелляцию стороны защиты. Постановление Центрального районного суда Челябинска от 14 ноября остается в силе. Анна Горбунова пробудет в СИЗО до 29 декабря.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Анну Горбунову задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области 13 ноября вместе с коллегами из ГУ МВД по региону. В отношении замначальника следственного отдела возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 3 ст. 163 (вымогательство) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным СУ СК России по региону, сотрудница полиции вместе с четырьмя местными жителями вымогали 8 млн руб. у 22-летнего челябинца, «применяя насилие» и угрожая его матери. По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, сообщники Анны Горбуновой — это участники объединения «Махонинские» (признано экстремистским и запрещено в РФ).

Виталина Ярховска