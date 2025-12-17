Стрелявшего на пляже в Сиднее обвинили по 59 пунктам

Подозреваемому в стрельбе на пляже Бонди в Сиднее предъявлены обвинения по 59 пунктам, в том числе в совершении террористического акта. Об этом сообщается на сайте полиции штата Новый Южный Уэльс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Flavio Brancaleone / Reuters Фото: Flavio Brancaleone / Reuters

Во время операции «Аркес» следователи Объединенной группы по борьбе с терроризмом (JCTT) посетили больницу, где под охраной находится 24-летний Навид Акрам. По информации ABC, он подключился к заседанию по своему делу по видеосвязи. Кроме теракта, мужчину обвинили в 15 эпизодах убийства, 40 случаях причинения ранений и тяжких телесных повреждений с намерением убийства, незаконном использовании огнестрельного оружия, публичной демонстрации символики запрещенной террористической организации, а также размещении взрывчатки в здании или вблизи него.

Теракт произошел 14 декабря на сиднейском пляже Бонди. По данным полиции, стрельбу открыли двое мужчин — 50-летний отец и его 24-летний сын. Они начали стрелять во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую пришли представители местной еврейской общины. В результате погибли 16 человек, включая одного из нападавших, еще 40 — ранены. Как уточняла полиция Сиднея, оба нападавших пакистанские мигранты, а подготовка теракта велась несколько месяцев. На месте происшествия также было найдено взрывное устройство.

