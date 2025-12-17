Фельдшер Дмитрий Серегин получил мандат депутата Орловского облсовета
Избирательная комиссия Орловской области приняла решение о передаче вакантного мандата депутата местного облсовета фельдшеру и координатору профсоюза работников здравоохранения «Действие» Дмитрию Серегину, сообщили в облизбиркоме.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Господин Серегин займет место депутата от партии «Справедливая Россия» Сергея Тушкова, который получил штраф в 3 млн руб. за дачу взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ). На выборах в 2021-м фельдшер входил в областной список кандидатов партии. Следующие выборы в облсовет пройдут в 2026 году.
Дмитрий Серегин родился 13 октября 1988 года в Орле. Окончил местный базовый медицинский колледж и Орловский государственный университет им. И.С Тургенева по специальности политолога. С 2012 года работает на станции скорой медицинской помощи в Орле. Также господин Серегин является помощником депутата облсовета от «Справедливой России» Руслана Перелыгина.