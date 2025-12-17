Прокуратура отменила запрет на реализацию имущества Дмитрия Дзепы

По заявлению прокуратуры Нижегородской области арбитражный суд отменил ранее наложенные обеспечительные меры в отношении имущества арестованного предпринимателя Дмитрия Дзепы.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», нижегородский прокурор получил в райсуде решение о немедленном исполнении истребования в доход РФ объектов недвижимости, машин и капиталов коммерсанта. Однако арбитражный суд по делу о личном банкротстве Дмитрия Дзепы заблокировал судебным приставам и Росреестру продажу конкурсной массы должника и регистрацию перехода прав собственности на имущество. Теперь эта блокировка снята.

Сам арестант через адвокатов обжаловал действия судебных приставов по возбуждению исполнительных производств, его жалобу в банкротном деле арбитражный судья рассмотрит в январе 2026 года.

Иван Сергеев