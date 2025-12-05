Арбитражный суд не согласился с немедленной реализацией имущества Дмитрия Дзепы

Арбитражный суд Нижегородской области дал свою оценку решению Нижегородского райсуда, который по иску прокурора разрешил незамедлительно реализовать в пользу бюджета РФ коммерческие помещения, земельные участки и автомашины арестованного предпринимателя Дмитрия Дзепы.

Он, как гражданин, банкротится в арбитражном суде. Как следует из выводов этого суда, имущество должника входит в конкурсную массу и подлежит реализации только в рамках дела о банкротстве.

«В рамках гражданского дела №2-3046/2025 удовлетворено ходатайство о немедленном исполнении решения и обращения взыскания на имущество должника. Выданы исполнительные листы. Таким образом, имеются обстоятельства, свидетельствующие о возможной реализации имущества должника вне рамок процедуры банкротства, и, как следствие, нарушению прав иных кредиторов», — указала судья Светлана Степанова в своем определении, фактически оценив решение судьи райсуда Жанны Сенькиной.

Рассмотрев заявление финансового управляющего банкрота, арбитражный суд наложил обеспечительные меры на имущество Дмитрия Дзепы. До окончания мероприятий по его продаже в рамках банкротных торгов Росреестру запретили регистрировать сделки с имуществом коммерсанта. Сотрудникам УФССП суд запретил продавать спорное имущество либо передавать его «взыскателю» до завершения банкротных процедур.

Таким образом, вокруг Дмитрия Дзепы появились два противоречащих друг другу судебных решения о способах реализации его активов.

