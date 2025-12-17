За погибшего из-за собак в Красноярском крае ребенка взыскивают 12,5 млн рублей

Прокурор Березовского района (Красноярский край) потребовал взыскать с МКУ «Служба "Заказчик"» компенсацию морального вреда и ущерба в пользу родственников погибшего от нападения собак 10-летнего ребенка. Соответствующий иск поступил в Березовский райсуд, сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Согласно исковому заявлению, с ответчика предлагается взыскать по 4 млн руб. в пользу родителей и брата погибшего школьника. Также «Заказчик» должен компенсировать затраты на похороны в размере 462 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», трагический инцидент произошел 25 октября в полутора километрах от поселка Теремок Березовского района, где мальчик жил с родителями. Тело ребенка с укушенными ранами на голове и теле обнаружили проезжавшие мимо на автомобиле люди. Сообщалось, что ребенок направлялся на выпас скота. СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

Михаил Кичанов