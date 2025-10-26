Ход дела о гибели ребенка из-за собак в Красноярском крае контролирует Бастрыкин

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту гибели 10-летнего ребенка в результате нападения собак в Красноярском крае, сообщили в краевом СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Чучадеев, Коммерсантъ Фото: Владимир Чучадеев, Коммерсантъ

По данным правоохранительного ведомства, инцидент произошел 25 октября в 1,5 км от поселка Теремок Березовского района, где мальчик жил с родителями. Тело ребенка с укушенными ранами на голове и теле обнаружили проезжавшие мимо на автомобиле люди. Около 8 утра мальчик пошел через поле к знакомому пастуху, чтобы отправиться на выпас скота, установило следствие.

Следственный отдел по Березовскому району СКР возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Красноярскому краю Алексею Еремину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

«В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и лиц, ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных»,— отметили в краевом СКР. Семья мальчика характеризуется положительно, на учете в органах системы профилактики не состоит, рассказали в прокуратуре.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Красноярском крае закон «О регулировании отдельных отношений в области обращения с животными» был принят в первом чтении в декабре 2024 года. Он, в частности, дает возможность умерщвлять безнадзорных животных. Однако до второго чтения дело пока не дошло.

Михаил Кичанов