Мэрия Ставрополя оказалась десятой по эффективности организацией региона

Администрация Ставрополя подвела итоги участия в проекте «Эффективный регион». Муниципалитет занял десятое место в краевом рейтинге после партнерской проверки качества работы, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы. О девяти организациях, оказавшихся более эффективными, в релизе не сообщается.

Более 220 сотрудников мэрии освоили инструменты бережливого производства. Проектный офис на базе комитета экономического развития и торговли координирует изменения во всех подразделениях. Губернатор Владимир Владимиров поддержал программу «Росатома». Ставропольский край запустил ее в 2024 году, чтобы ускорить госуслуги и привлечь инвесторов.

Комитет труда и социальной защиты населения добился главных успехов. Сотрудники убрали ожидание между этапами предоставления услуг для семей. Три выплаты детям с инвалидностью объединили в одну автоматическую. Раньше семьи подавали заявления на продление. Теперь выплаты идут сами, без обращений.

Комитет градостроительства ускорил работу с инвесторами. Оформление документации на перепланировку территории сократилось в десять раз. Раньше инвесторы ждали свыше полутора лет. Сегодня весь процесс занимает максимум 3,5 месяца. Ключевая услуга — уведомление о перепланировке — проходит за 6 дней вместо 58.

Проект «Эффективный регион» внедряет принципы бережливого производства по всей стране. В Ставропольском крае он охватывает госорганы и муниципалитеты с 2024 года. Край уже запустил 68 подобных инициатив. Они повышают инвестиционную привлекательность и качество услуг. Мэрия Ставрополя стала десятой образцовой организацией в регионе. Ранее Иван Ульянченко поднялся на 11-е место в национальном рейтинге мэров России.

Станислав Маслаков