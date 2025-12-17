Суд конфисковал имущество экс-главы ФНС Ингушетии Куштова

Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы по Ингушетии Магомеда Куштова.

«Суд рассмотрел антикоррупционный иск ... к бывшим сотрудникам управления ... Куштову Магомеду, Куштову Ильясу и к их родственникам, — сообщили ТАСС в суде. — Суд решил удовлетворить требования истца в полном объеме«.

Прокуратура требовала изъять в пользу государства три квартиры в Москве, три земельных участка, жилое здание, два дома и нежилое помещение в Северной Осетии, а также квартиру в Ингушетии. Помимо этого в перечень имущества вошли автомобили Mercedes-Benz, BMW и Toyota Land Cruiser, а также GMC Yukon.

Магомед Куштов работал в ингушском УФНС более 20 лет, с 2019 года возглавлял управление. Ильяс Куштов сейчас числится замначальника отдела камерального контроля НДС налогового управления. По данным Генпрокуратуры, стоимость имущества господ Куштовых существенно превышает их официальные доходы. Фигуранты проходят по делу о причинении ущерба на 137 млн руб.