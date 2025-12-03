Генпрокуратура подала иск к экс-сотрудникам ФНС по Ингушетии

Генпрокуратура подала иск в Гагаринский суд Москвы, чтобы обратить в доход государства имущество и автомобили бывших сотрудников Федеральной налоговой службы по Ингушетии, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Иск подан по делу о причинении ущерба на 137 млн руб.

Иск направлен против Магомеда и Ильяса Куштовых и их родственников. Магомед Куштов проработал в УФНС по Ингушетии 24 года, возглавлял управление с 2019 года по 1 ноября 2025 года. Ильяс Куштов был заместителем начальника отдела камерального контроля НДС.

Прокуратура требует передать государству три жилых помещения в Москве, три земельных участка, жилое здание, два жилых дома и нежилое помещение в Северной Осетии, а также жилое помещение в Ингушетии. Среди автомобилей — Mersedes-Benz, BMW, Toyota Land Cruiser и GMC Yukon. Подготовка дела к разбирательству назначена на 8 декабря 2025 года.