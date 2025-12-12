Черноземью компенсируют 269 млн расходов на льготы граждан по ЖКУ
Правительство РФ выделит 269,4 млн руб. из федерального бюджета на компенсацию расходов областей Черноземья по льготной оплате ЖКУ для отдельных категорий граждан. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Наибольшую господдержку получит Воронежская область — 132 млн руб. Белгородской области федеральное правительство направит 96,3 млн руб., Тамбовской — 23,1 млн руб. Орловской и Липецкой областям компенсируют по 9 млн руб.
Выделенные средства возместят бюджетам регионов затраты на льготы по оплате ЖКУ для ветеранов, инвалидов и пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, которые могут достигать половины от общей стоимости.
В августе федеральное правительство направило 25 организациям, оказывающим услуги ЖКХ в Курской области, 150,6 млн руб. господдержки.