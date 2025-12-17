В полиции Дзержинска начали проверку по вывозу оборудования ООО НТК

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, отдел полиции №1 Дзержинска начал проверку по заявлению директора ООО НТК Алексея Маякова о хищении имущества.

Ранее он пожаловался на то, что два десятка человек прошли в производственный цех при содействии полицейских и начали открыто похищать станки и оборудование НТК, а затем грузить их в машину. При этом присутствовал начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции Дзержинска. Руководство НТК считает, что это был грабеж со стороны уволенного сотрудника фирмы, а в действиях прибывших сотрудников МВД есть состав преступления.

«Прибывшие по материалу проверки сотрудники полиции установили, что бывший и настоящий директоры фирмы и ряд учредителей проходят процесс раздела имущества», — сообщили в полицейской пресс-службе по поводу инцидента.

Иван Сергеев