Руководство дзержинского НТК пожаловалось на грабеж в присутствии полиции

Гендиректор ООО «Нижегородская техническая компания» (НТК, Дзержинск) Алексей Маяков пожаловался в региональные управления МВД и СКР на инцидент, случившийся 9 декабря на производственном участке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Погрузка оборудования «Нижегородской технической компании»

Фото: предоставлено НТК Погрузка оборудования «Нижегородской технической компании»

Фото: предоставлено НТК

По словам очевидцев, утром к производству НТК на Восточном шоссе приехали с проверкой сотрудники полиции Дзержинска. Затем прибыл и начальник отдела по борьбе с экономической преступностью (ОЭБиПК) городского управления полиции. Одновременно с полицейскими к проходной приехали 20 человек вместе с бывшим техническим директором, уволенным из компании. Пройдя через охрану НТК вместе с полицией, неизвестные самовольно открыли двери в цех, переоделись в рабочую форму, достали болгарки, ключи, монтировки и начали организованно демонтировать станки и другое оборудование.

Его выносили на улицу мимо сотрудников полиции, не обращавших на это никакого внимания, и грузили в подъехавшую фуру, рассказал адвокат НТК Сергей Никипелов. Наготове у приехавших было несколько грузовиков и кран-манипулятор. Когда сотрудник и адвокат обратились к начальнику ОЭБиПК с требованием пресечь открытое хищение имущества и задержать грабителей, тот ответил, что у данных лиц есть документы на это оборудование, а полицейские прибыли по совершенно другому делу.

Затем на производство приехал вызванный наряд ППС, и совместно с сотрудниками компании патрульные смогли остановить демонтаж и погрузку оборудования. Однако никого из выносивших станки полицейские не задержали и не опросили. В итоге все разъехались, а бывший технический директор организации увез часть погруженного оборудования в неизвестном направлении. Руководство НТК считает, что имущество организации было похищено при содействии и попустительстве нескольких сотрудников УВД Дзержинска.

«Ъ-Приволжье» направил запрос в полицию с просьбой прокомментировать ситуацию.

Иван Сергеев