16 дорог вошли в перечень дорожного ремонта в Ижевске в 2026 году

В Ижевске отремонтируют 16 дорог в 2026 году, из них пять по нацпроекту и 11 на средства региональной субсидии, сообщили в горадминистрации со ссылкой на ежегодный доклад главы Удмуртии Александра Бречалова.

«Перечень составлен на основе обращений горожан, предписаний надзорных органов и обследований технических служб»,— говорится в сообщении. В частности, в городе продолжится ремонт ул. Новоярушкинской и реконструкция ул. Удмуртской.

Сейчас формируется список тротуаров и проездов для ремонта по проектам «Пешеходный Ижевск» и «Межквартальный Ижевск». На очередной четвертой сессии гордумы Ижевска 18 декабря утвердят финансирование проектов.

Напомним, в 2025 году в Удмуртии отремонтировали 200 км дорог, из них 32 км в Ижевске. Особое внимание было уделено работам на направлении Ижевск—Аэропорт. На федеральной трассе возникли некоторые сложности из-за недоработок подрядчика.

Подробнее об итогах дорожного сезона 2025 года — в интервью министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадия Таранова.