Школы и детские сады в Пятигорске не будут работать 17 декабря из-за коммунальной аварии

В Пятигорске 17 декабря не будут работать школы и детские сады. Причиной послужило массовое отключение водоснабжения после серьезной коммунальной аварии, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сегодня, 16 декабря, занятия первой смены в школах Уроки у второй смены отменят. Дошкольные учреждения тоже работают в обычном режиме до конца дня.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», с перебоями в водоснабжении столкнулись жители Пятигорска и ближайших населенных пунктов – Горячеводского, Свободы, Энергетика, Константиновского, Среднего и Нижнего Подкумка. Кроме того, подачу воды ограничили в поселках Иноземцево и Капельница под Железноводском.

Мария Хоперская