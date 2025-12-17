В Татарстане победителям «Физико-математического прорыва» заплатят 69 тысяч

Победителям проекта «Физико-математический прорыв» в Татарстане планируют выплатить по 69 тыс. руб. Информация об этом опубликована в проекте постановления Кабмина, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Планируется, что выплаты получат ученики 5–6 классов, занявшие с 1-го по 50-е место, 7-го класса (с 1-го по 30-е место), а также 8–11-х классов (с 1-го по 120-е место). Вознаграждение должны выплатить не позднее чем через 45 дней.

Расходы на выплаты будут покрыты за счет средств, предусмотренных в бюджете Татарстана на 2026 год. Контролировать постановление кабмина будет Минобрнауки республики.

Проект «Физико-математический прорыв» — образовательная программа в Татарстане, ее цель — популяризовать точные науки. Ранее стало известно, что Университет Иннополис получит 196,1 млн руб. на реализацию данного проекта.

Диана Соловьёва