Университет Иннополис получит 196,1 млн на проект «Физико-математический прорыв»

Университет Иннополис получит субсидию в размере 196,1 млн руб. для финансирования мероприятий проекта «Физико-математический прорыв» в 2026–2027 годах. Соответствующий проект указа раиса Татарстана проходит антикоррупционную экспертизу в Татарстане.

Из этих средств 85 млн руб. предполагается выделить в 2026 году и 111,2 млн руб. — в 2027-м.

Кабинету министров Татарстана поручено утвердить порядок предоставления субсидии, обеспечить контроль за целевым расходованием средств и организовать финансирование мероприятий, предусмотренных указом. Документ вступит в силу со дня его подписания.

