ФСБ задержала еще трех сотрудников челябинского миндортранса по делу о растрате

Управление ФСБ РФ по Челябинской области задержало еще трех сотрудников регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта в рамках уголовного дела о растрате почти 3 млрд руб. В рабочих кабинетах и домах подозреваемых прошли обыски. Проведение следственно-оперативных действий подтвердили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, задержаны заместитель начальника отдела правового обеспечения и закупок правового управления миндортранса Эмиль Фаткулин, экс-руководитель отдела по развитию и организации дорожной деятельности Дмитрий Чупахин, а также бывший специалист службы планирования закупок управления дорожного хозяйства Яна Богданова. В ближайшее время им планируется избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в уголовном деле о растрате в региональном миндортрансе уже больше 10 фигурантов. Среди них бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский, объявленный в розыск, а также экс-министры дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев и Дмитрий Микулик, экс-руководители компаний «Южуралавтобан» и «Южуралмост» Константин Зарипов и Александр Зырянов, бывший юрист совладельца компаний Геннадия Вильшенко Екатерина Краснихина, начальник и замначальника правового управления миндоратранса Ирина Климентьева и Станислав Куликов, начальник ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталья Чеснокова, бывший замначальника правого управления миндора Алексей Плюта.

По версии следствия, фигуранты похитили более 2,9 млрд руб. при заключении госконтрактов на ремонт и строительство дорог общей стоимостью более 30 млрд руб.