Минобороны сообщило о проведении учений с «Ярсами» в Сибири

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начали учения в Сибири. В них задействованы мобильные комплексы «Ярс», сообщило Минобороны РФ.

В ходе боевого дежурства на полевых позициях ракетчики отработали «несколько десятков задач и вводных, в том числе технических». Водители агрегатов, машин сопровождения и обеспечения выполнили маневры на маршрутах боевого патрулирования. Также проведены смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов.

Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» отработали инженерное оборудование полевых позиций, организацию маскировки и боевого охранения. Для охраны комплексов на маршрутах следования применяли дроны самолетного типа «Элерон». В министерстве добавили, что такие учения помогают «совершенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН», передает «Интерфакс».

О том, что в РВСН поставят комплексы «Ярс», в июне сообщил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов. «Ярс» — стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками, способен поражать цели на расстоянии до 11 тыс. км.