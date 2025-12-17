Продажи зимней одежды в офлайн-рознице падают

В октябре—декабре в России сократились продажи зимней одежды: объемы реализации в рознице пальто снизились на 9% год к году, курток — на 8%, шапок — на 5%. Это следует из предоставленных “Ъ” данных аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

У Lamoda продажи пуховиков в ноябре—декабре снизились на 10% год к году. Основной причиной падения продаж стала теплая погода в центральной части страны, в том числе в двух крупнейших городах страны — Москве и Санкт-Петербурге, считают в сети Finn Flare.

Кроме погодных факторов, снижение продаж зимней одежды происходит из-за стремления российских потребителей к снижению трат, сказали в NF Group. На этом фоне в 2025 году несколько одежных брендов ушли с российского рынка или объявили об оптимизации работы. В их числе InCity, Deseo, Just Clothes, Bat Norton, I am Studio, Yollo, Face Code.

На последней неделе ноября трафик торговых центров снизился. По данным Focus Technologies, показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) сократился на 4% год к году. В общем в ноябре этого года трафик торговых центров, по оценке Fashion House Group, был в среднем на 10% ниже, чем год назад.

