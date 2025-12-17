Суд в США не намерен останавливать строительство бального зала в Белом доме

Окружной судья США Ричард Леон заявил, что склонен отклонить иск общественной организации Национальный фонд сохранения исторических памятников, добивающийся приостановки строительства бального зала в Белом доме. Решение будет вынесено в январе, после того как проект строительства пройдет независимые экспертизы и получит одобрение Конгресса. До этого момента администрации Белого дома запрещается вести подземные работы на месте будущего бального зала, сообщает AP News.

Руководитель общественного фонда, инициировавшего иск, Кэрол Куиллен сообщила агентству, что ее организация привержена защите интересов американского народа, «включая предоставление общественности возможности высказать свои комментарии и повлиять на проект». Президент США Дональд Трамп, комментируя рассмотрение иска, поблагодарил судью за «мужество в принятии правильного решения».

Судебный иск был подан 12 декабря. «Ни один президент не имеет законного права сносить части Белого дома без какого-либо рассмотрения», отмечается в заявлении. Ранее, в конце октября был произведен снос восточного крыла Белого дома. О планах построить на этом месте бальный зал Дональд Трамп объявил в июле. Решение вызвало неоднозначную реакцию общественности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дом, который перестроил Трамп».

Влад Никифоров