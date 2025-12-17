В Воронежской области при падении обломков БПЛА загорелась ЛЭП

Силы ПВО и средства РЭБ ночью подавили 10 БПЛА на территории одного района Воронежской области. Никто не пострадал, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев.

При падении обломков БПЛА случился пожар на линии электропередач одного из инфраструктурных объектов. Возгорание уже потушили. Также поврежден частный гараж.

Ночью в области объявляли опасность атаки БПЛА, предупреждение отменили рано утром. По данным Минобороны РФ, в течение ночи было сбито в общей сложности 94 БПЛА над шестью российскими регионами.