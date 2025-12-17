Силы ПВО за ночь сбили 94 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 31 беспилотник самолетного типа над Краснодарским краем, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 22 БПЛА сбили над Ростовской областью, 10 — над Воронежской областью, по восемь — над Саратовской областью, а также над акваториями Азовского и Черного морей, четыре — над Волгоградской областью, три — над Брянской областью.

В Славянском районе Краснодарского края при атаке дронов пострадали два человека, повреждены не менее пяти частных домов. В Воронежской области в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на линии электропередач инфраструктурного объекта, пожар уже потушен. В Брянской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.