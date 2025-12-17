Кондитеров припекает

Производитель мягких вафель «Акульчев» выкупил челябинскую кондитерскую фабрику «Колос». Этот бизнес развивали наследники владельца бренда «Руслада» Алишаха Сулейманова. Сделок слияния и поглощения на рынке кондитерских изделий может стать больше: собственники небольших компаний сталкиваются с необходимостью продавать бизнес из-за роста себестоимости производства и высокой конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания «Акульчев» приобрела кондитерскую фабрику «Колос» в Челябинске. Об этом “Ъ” рассказали в компании Unicorn Capital, выступившей советником сделки. Согласно СПАРК, ООО «ПК "Акульчев"» контролирует 95% в ООО «ПТК "Колос"» с начала ноября 2025 года. 5% остались у Светланы Сулеймановой, ранее владевшей 100% долей. В «Акульчеве» и «Колосе» “Ъ” оперативно не ответили.

Руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков полагает, что сумма сделки с учетом долга могла составить 500 млн руб. Оставшиеся 5% в компании впоследствии также будут переданы новому собственнику, считает он.

«Акульчев» существует с 1995 года, основатель и ключевой владелец бизнеса — Сергей Акульчев. Основной продукт компании — мягкие вафли. Она также производит печенье, безе, мороженое. Согласно СПАРК, в 2024 году выручка ООО «ПК "Акульчев"» составила 3,03 млрд руб., увеличившись на 21,4% год к году. Чистая прибыль выросла в 2,6 раза, до 101,4 млн руб. По данным Ntech, в розничных продажах бренд «Акульчев» занимает в категории «к чаю» седьмое место в денежном выражении и двенадцатое в натуральном. Его доли составляют 3% и 2% соответственно.

ПТК «Колос» — крупный производитель кондитерских изделий на Урале. Компания выпускает печенье, мучные изделия, зефир под брендом «Руслада». Бизнес основан в 2007 году. Его владельцем был предприниматель Алишах Сулейманов, который погиб в 2019 году. В 2020 году бизнес перешел членам его семьи. Согласно СПАРК, выручка ПТК «Колос» в 2024 году составила 684,5 млн руб., чистая прибыль — 26,3 млн руб. Год к году показатели прибавили 11,1% и 32,2% соответственно.

Сам бренд «Руслада» в периметр сделки с «Акульчевым» не вошел. Согласно onlinepatent.ru, он принадлежит ООО «Руслада», владельцем которого выступает госпожа Сулейманова. Ей также принадлежат 100% в ООО ТД «Руслада». Обе компании занимаются дистрибуцией. По словам ответственного банкира Unicorn по сектору «Агро & FMCG» Имрана Мирзаева, в общей сложности мощность «Колоса» составляет 900 тонн в месяц, на оборудовании можно выпускать до 50 наименований продукции. Предприятие, по словам эксперта, было загружено лишь на 15–20%. «Акульчев» планирует модернизировать его и оптимизировать выпуск продукции под собственную линейку, говорит господин Мирзаев.

100,6 рубля составила средняя стоимость 1 кг печенья в России на 8 декабря 2025 года, по данным Росстата.

Независимый эксперт Инна Гольфанд называет «Колос» привлекательным активом для инвестора с выстроенной дистрибуцией и сырьевой базой. Это стандартная практика для кондитерской отрасли: происходит интеграция региональных фабрик в более крупные структуры. Количество таких сделок, по мнению эксперта, может вырасти из-за стремления крупных компаний к масштабированию и сложностей, с которыми сталкиваются региональные игроки. «Кондитерский рынок находится под давлением: растут цены на сырье, упаковку, логистику и труд, при этом конкуренция остается высокой»,— напоминает госпожа Гольфанд. Эти процессы, по ее словам, приводят к снижению маржинальности.

Имран Мирзаев также не исключает, что в 2026 году станет больше сделок по продаже производителей кондитерских изделий. Давление на бизнес увеличивается, хотя сам рынок продолжает расти быстрее инфляции — на 15–20% год к году, говорит он. Наиболее интересными активами для покупки эксперт называет компании, владеющие сильными брендами либо большим объемом профессионального оборудования.

Согласно подсчетам NTech, натуральные продажи кондитерских изделий в целом в январе—сентябре 2025 года увеличились на 2,7% год к году, денежные — на 18,6%. Натуральные продажи печенья за девять месяцев выросли на 8,3% год к году, денежные — на 26,1%. Это быстрее темпов роста рынка продуктов питания (+1,9% и +14,9% соответственно). Позитивный тренд в кондитерском сегменте объясняется перетоком потребительского спроса из-за высоких цен на шоколад. Данные аналитической компании «Нильсен» указывают, что рост продаж сейчас показывают преимущественно нешоколадные категории сладостей. Продажи шоколада и смежных изделий в натуральном выражении в январе—сентябре 2025 года сократились на 6,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Александра Мерцалова