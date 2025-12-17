Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кондитеров припекает

«Акульчев» купил производственную площадку «Руслады»

Производитель мягких вафель «Акульчев» выкупил челябинскую кондитерскую фабрику «Колос». Этот бизнес развивали наследники владельца бренда «Руслада» Алишаха Сулейманова. Сделок слияния и поглощения на рынке кондитерских изделий может стать больше: собственники небольших компаний сталкиваются с необходимостью продавать бизнес из-за роста себестоимости производства и высокой конкуренции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания «Акульчев» приобрела кондитерскую фабрику «Колос» в Челябинске. Об этом “Ъ” рассказали в компании Unicorn Capital, выступившей советником сделки. Согласно СПАРК, ООО «ПК "Акульчев"» контролирует 95% в ООО «ПТК "Колос"» с начала ноября 2025 года. 5% остались у Светланы Сулеймановой, ранее владевшей 100% долей. В «Акульчеве» и «Колосе» “Ъ” оперативно не ответили.

Руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков полагает, что сумма сделки с учетом долга могла составить 500 млн руб. Оставшиеся 5% в компании впоследствии также будут переданы новому собственнику, считает он.

«Акульчев» существует с 1995 года, основатель и ключевой владелец бизнеса — Сергей Акульчев. Основной продукт компании — мягкие вафли. Она также производит печенье, безе, мороженое. Согласно СПАРК, в 2024 году выручка ООО «ПК "Акульчев"» составила 3,03 млрд руб., увеличившись на 21,4% год к году. Чистая прибыль выросла в 2,6 раза, до 101,4 млн руб. По данным Ntech, в розничных продажах бренд «Акульчев» занимает в категории «к чаю» седьмое место в денежном выражении и двенадцатое в натуральном. Его доли составляют 3% и 2% соответственно.

ПТК «Колос» — крупный производитель кондитерских изделий на Урале. Компания выпускает печенье, мучные изделия, зефир под брендом «Руслада». Бизнес основан в 2007 году. Его владельцем был предприниматель Алишах Сулейманов, который погиб в 2019 году. В 2020 году бизнес перешел членам его семьи. Согласно СПАРК, выручка ПТК «Колос» в 2024 году составила 684,5 млн руб., чистая прибыль — 26,3 млн руб. Год к году показатели прибавили 11,1% и 32,2% соответственно.

Сам бренд «Руслада» в периметр сделки с «Акульчевым» не вошел. Согласно onlinepatent.ru, он принадлежит ООО «Руслада», владельцем которого выступает госпожа Сулейманова. Ей также принадлежат 100% в ООО ТД «Руслада». Обе компании занимаются дистрибуцией. По словам ответственного банкира Unicorn по сектору «Агро & FMCG» Имрана Мирзаева, в общей сложности мощность «Колоса» составляет 900 тонн в месяц, на оборудовании можно выпускать до 50 наименований продукции. Предприятие, по словам эксперта, было загружено лишь на 15–20%. «Акульчев» планирует модернизировать его и оптимизировать выпуск продукции под собственную линейку, говорит господин Мирзаев.

100,6 рубля

составила средняя стоимость 1 кг печенья в России на 8 декабря 2025 года, по данным Росстата.

Независимый эксперт Инна Гольфанд называет «Колос» привлекательным активом для инвестора с выстроенной дистрибуцией и сырьевой базой. Это стандартная практика для кондитерской отрасли: происходит интеграция региональных фабрик в более крупные структуры. Количество таких сделок, по мнению эксперта, может вырасти из-за стремления крупных компаний к масштабированию и сложностей, с которыми сталкиваются региональные игроки. «Кондитерский рынок находится под давлением: растут цены на сырье, упаковку, логистику и труд, при этом конкуренция остается высокой»,— напоминает госпожа Гольфанд. Эти процессы, по ее словам, приводят к снижению маржинальности.

Как проблемы на рынке какао повлияли на кондитерское производство

Имран Мирзаев также не исключает, что в 2026 году станет больше сделок по продаже производителей кондитерских изделий. Давление на бизнес увеличивается, хотя сам рынок продолжает расти быстрее инфляции — на 15–20% год к году, говорит он. Наиболее интересными активами для покупки эксперт называет компании, владеющие сильными брендами либо большим объемом профессионального оборудования.

Согласно подсчетам NTech, натуральные продажи кондитерских изделий в целом в январе—сентябре 2025 года увеличились на 2,7% год к году, денежные — на 18,6%. Натуральные продажи печенья за девять месяцев выросли на 8,3% год к году, денежные — на 26,1%. Это быстрее темпов роста рынка продуктов питания (+1,9% и +14,9% соответственно). Позитивный тренд в кондитерском сегменте объясняется перетоком потребительского спроса из-за высоких цен на шоколад. Данные аналитической компании «Нильсен» указывают, что рост продаж сейчас показывают преимущественно нешоколадные категории сладостей. Продажи шоколада и смежных изделий в натуральном выражении в январе—сентябре 2025 года сократились на 6,5%.

Александра Мерцалова

Новости компаний Все