19 военных армии Таиланда погибли в пограничных боях с Камбоджей

Еще двое таиландских военнослужащих погибли в пограничных столкновениях с войсками Камбоджи, общее число жертв увеличилось до 19, сообщила пресс-служба Второго военного округа Сухопутных сил Таиланда в соцсети X. Уточняется, что бои продолжаются в районе Та Квай и высоты 350.

Ранее тайские войска, вытеснив противника, установили контроль над древним храмовым комплексом Та Квай в провинции Сурин. По данным Минобороны Таиланда, камбоджийская армия в результате столкновений потеряла свыше 200 человек. Власти Камбоджи о своих потерях не информируют, но сообщают о жертвах среди гражданского населения — в последний раз в государственных органах заявляли о гибели 15 человек.

Боевые действия на границе Таиланда и Камбоджи возобновились 8 декабря. 12 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа договорились остановить боевые действия и вернуться к соблюдению мирного соглашения, однако стороны продолжили обмениваться ударами. 13 декабря Камбоджа остановила работу всех пунктов пропуска через границу с Таиландом. 15 декабря Иммиграционное бюро Таиланда усилило проверку въезжающих иностранцев, фактически ограничив прием туристов

Эрнест Филипповский